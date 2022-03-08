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Milli Eğitim Bakanı Özer, "2014 yılında kadınların yükseköğretim okullaşma oranı erkekleri geçti" - 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın öğretmenlere özel konser düzenlendi
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirildi
İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin adını değiştiren teklif Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olacak.
Politika 08.03.2022, 21:28 08.03.2022, 21:40
İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin adını değiştiren teklif Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olacak.
AK Parti Bursa milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve 37 milletvekilinin imzasıyla Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
Teklife göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olacak.
Bursa Mudanya Üniversitesi adında vakıf üniversitesi kuruluyor.