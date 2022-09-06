İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
2018 seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden anket şirketi ORC'nin, 2023 genel seçimleri için İstanbul'da yaptığı araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi, ORC'nin İstanbul'da yaptığı "Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?" konulu anketinde, mecliste grubu bulunan 5 partiden sonra % 2 buçuk oyla 6'ıncı sıraya yerleşerek büyük çıkış yakaladı. Sarıgül'ün, İstanbul'un yanı sıra özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu ve Güney Doğu'da büyük bir ilgiyle karşılandığı belirtiliyor.
2023 genel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC, yerel seçimlerde AKP'nin kaybettiği İstanbul'da dikkat çeken bir araştırma yaptı.
Araştırmada vatandaşlara '2023 seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusu yöneltildi. Katılımcıları yüzde 30.2'si seçimini AKP'den yana yaptı. Listenin zirvesindeki AKP'yi, yüzde 24.4 ile CHP takip etti. Anket sonuçlarının üçüncü sırasında ise Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti bulunuyor.
SARIGÜL'ÜN PARTİSİ 6. PARTİ ÇIKTIListenin devamında sırasıyla yüzde 9.2 ile HDP, yüzde 4.3 ile MHP yer alıyor. Çalışmanın en dikkat çeken sonucuna ise Türkiye Değişim Partisi imza attı.
Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı parti İstanbul'daki katılımcıların yüzde 2.5 oranında oyunu aldı. Listenin devamında DEVA, BTP ve Saadet bulunuyor.
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İşte çalışma sonuçlarına göre partilerin oy oranları
%1.3 GP
%30.2 AKP
%27.4 CHP
%17.7 İYİ Parti
%4.3 MHP
%0.8 YRP
%0.7 BBP
%2.5 TDP
%1.3 GP
%1.8 DEVA
%1.7 BTP
%1.3 SP
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0