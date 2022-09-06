İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi

2023 genel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC, yerel seçimlerde AKP'nin kaybettiği İstanbul'da dikkat çeken bir araştırma yaptı.

Araştırmada vatandaşlara '2023 seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusu yöneltildi. Katılımcıları yüzde 30.2'si seçimini AKP'den yana yaptı. Listenin zirvesindeki AKP'yi, yüzde 24.4 ile CHP takip etti. Anket sonuçlarının üçüncü sırasında ise Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti bulunuyor.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ 6. PARTİ ÇIKTIListenin devamında sırasıyla yüzde 9.2 ile HDP, yüzde 4.3 ile MHP yer alıyor. Çalışmanın en dikkat çeken sonucuna ise Türkiye Değişim Partisi imza attı.

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı parti İstanbul'daki katılımcıların yüzde 2.5 oranında oyunu aldı. Listenin devamında DEVA, BTP ve Saadet bulunuyor.

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İşte çalışma sonuçlarına göre partilerin oy oranları

%1.3 GP

%30.2 AKP

%27.4 CHP

%17.7 İYİ Parti

%4.3 MHP

%0.8 YRP

%0.7 BBP

%2.5 TDP

%1.3 GP

%1.8 DEVA

%1.7 BTP

%1.3 SP