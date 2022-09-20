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İsrail’in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Irit Lillian: "İsrail’in Türkiye Büyükelçisi olarak seçilmemin ardından güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Bu yolculuğa devam etmekten, kalbime çok yakın iki muhteşem ülkeyi tekrar
İsrail’in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Irit Lillian: "İsrail’in Türkiye Büyükelçisi olarak seçilmemin ardından güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Bu yolculuğa devam etmekten, kalbime çok yakın iki muhteşem ülkeyi tekrar bir araya getirmekten onur duyuyorum."
Politika 20.09.2022, 13:50
İsrail’in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Irit Lillian: "İsrail’in Türkiye Büyükelçisi olarak seçilmemin ardından güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Bu yolculuğa devam etmekten, kalbime çok yakın iki muhteşem ülkeyi tekrar bir araya getirmekten onur duyuyorum."
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