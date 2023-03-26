İsrail’de yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Gallant görevden alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı.

İsrail’de protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar haftalardır devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden aldı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevinden almaya karar verdi" ifadeleri kullanılarak, daha fazla detay verilmedi.

Gallant dün yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıys alınması çağrısında bulunmuştu.