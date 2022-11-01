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İsrail’de sandık çıkış anketlerine göre, 120 sandalyeli mecliste Binyamin Netanyahu’nun bloğunun 62, Başbakan Yair Lapid’in bloğunun 54 sandalye kazanması bekleniyor.
İsrail’de sandık çıkış anketlerine göre, 120 sandalyeli mecliste Binyamin Netanyahu’nun bloğunun 62, Başbakan Yair Lapid’in bloğunun 54 sandalye kazanması bekleniyor.
Politika 01.11.2022, 23:18
İsrail’de sandık çıkış anketlerine göre, 120 sandalyeli mecliste Binyamin Netanyahu’nun bloğunun 62, Başbakan Yair Lapid’in bloğunun 54 sandalye kazanması bekleniyor.