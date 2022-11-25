İsrail’de koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlandı

İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir ile yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağladı. Netanyahu, Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasını kabul etti.

İsrail’de 1 Kasım seçimlerini kazanan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu’nun yeni hükümeti kurma çalışmaları sürüyor. Likud Partisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir ile koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Netanyahu’nun, kurulacak hükümette Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasını kabul ettiği belirtildi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle bilinen Ben-Gvir ise yaptığı açıklamada, “Tam bir koalisyon anlaşması imzalama ve tamamen sağcı bir hükümet kurmaya doğru büyük bir adım attık” ifadelerini kullandı.

İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria’da yaşayan Ben-Gvir, Filistin devletinin varlığına karşı çıkıyor.

İsrail tarihinin en sağcı hükümetinin kurulması bekleniyor

Ülkede Kasım ayından yapılan seçimlerde Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64, mevcut Başbakan Yair Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" ise 51 sandalye kazanmıştı. Netanyahu öncülüğündeki sağ blok, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı. Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid’in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. İsrail vatandaşı Filistinlilerin Birleşik Arap Listesi ise 5 sandalye kazanmıştı.

Koalisyon görüşmelerini devam ettiren Netanyahu’nun ülke tarihinin en sağcı hükümetini kurması bekleniyor.