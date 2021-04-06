İsrail’de hükümeti kurma görevi Netanyahu’ya verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümeti kurma görevini, 23 Mart’ta yapılan erken seçimde birinci olan Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu’ya verdi.

İsrail’de 2 yılda 4. kez düzenlenen genel seçimde hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yaptığı açıklamada, hükümeti kurma görevini seçimde birinci olan Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu’ya verdiğini duyurdu. Dün parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Rivlin, 120 sandalyelik Mecliste 52 milletvekilinin Netanyahu’yu desteklediğini söyleyerek, "Hükümeti kurma şansı biraz daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Rivlin, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Netanyahu’yu işaret ederek, "Yasaya ve mahkemelerin kararına göre bir başbakan suçlamalarla karşı karşıya olsa bile görevine devam edebilir" şeklinde konuştu.

Netanyahu’nun 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor, ancak bu süre 2 hafta uzatılabiliyor. Netanyahu, verilen tüm süre boyunca koalisyon hükümetini kuramazsa Rivlin, görevi farklı bir isme verecek. Bu ismin de 28 gün içinde hükümeti kuramaması halinde Rivlin, görevi Meclise verecek. Meclis, 3 hafta içinde hükümeti kuracak isim üzerinde uzlaşmazsa ülkede yeniden seçime gidilecek.