İsrail’de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

İsrail’de 23 Mart’ta yapılan erken genel seçimde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamaması ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından ülkede siyasi kriz baş göstermişti. Siyasi krizin ardından Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ise koalisyon hükümeti kurmayı başardığı konusunda Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’i bilgilendirmişti.

Bennet ve Lapid öncülüğündeki sağ, sol, merkezci ve Arap toplamda 8 partiden oluşan koalisyon hükümetinin güvenoyu oylamasına yerel saatle 16.00’da 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) başlamıştı. Yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile Bennet ve Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu alarak, İsrail’de 36’ıncı hükümet oldu. Koalisyona desten veren Birleşik Arap Listesi’nden (Ra’am) Said al-Harumi ise çekimser kaldı.

Bennett, 2023’e kadar Başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından görevi Lapid’e devredecek. İsrail’de 12 yıldır devam eden Binyamin Netanyahu dönemi ise resmen sona erdi. Netanyahu, artık Likud Partisinin Genel Başkanı ve muhalefet lideri pozisyonunda olacak.