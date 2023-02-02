İsrail ve Sudan ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşma üzerinde uzlaştı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sudan ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail ve Sudan’ın ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşması imzalamaya yakın olduğunu aktararak, iki ülkenin "anlaşma metnini son hale getirdiğini" aktardı.

İsrail, bir Arap ülkesi ile daha ilişkileri normalleştirmeye hazırlanıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sudan’a yaptığı resmi ziyaret sonrası başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Cohen, İsrail’in Sudan ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde anlaşma imzalamaya yakın olduğunu duyurdu. Sudan’da iktidar bulunan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdülfettah el-Burhan ile görüştüğünü aktaran Cohen, ilişkilerin normalleştirilmesine konusunda iki ülkenin "anlaşma metnini son hale getirdiğini" açıkladı.

Cohen, anlaşmanın Sudan’da sivil hükümete geçişin tamamlanmasının ardından imzalanmasını beklendiğini ifade ederek, "Bugünkü Sudan ziyareti, stratejik bir Arap ve Müslüman ülkeyle tarihi bir barış anlaşmasının temellerini atıyor. İsrail ile Sudan arasındaki barış anlaşması, bölgesel istikrarı destekleyecek ve İsrail devletinin ulusal güvenliğine katkıda bulunacaktır" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, söz konusu anlaşmanın gelecek aylarda ABD’nin Washington DC’de imzalanmasının beklendiğini ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Cohen’in ziyareti sırasında Sudan ve İsrail’in ilişkilerin “normalleştirilmesi” konusunda anlaştığı belirtilerek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde ilerlemeye karar verildi" denildi. Anlaşmanın imzalanması halinde Sudan, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas’tan sonra dördüncü ülke olacak.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020’de Sudan’ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.