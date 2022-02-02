İsrail Savunma Bakanı Gantz’den Bahreyn’e tarihi ziyaret

İsrail’den ilk kez Bahreyn’e Savunma Bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleşti. Savunma Bakanı Benny Gantz’in 2günlük ziyareti kapsamında güvenlik konulu Mutabakat Anlaşması’na imza atması ve ülkedeki ABD Donanması 5. Filosu’nu ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Bahreyn ile ikili ilişkilerin sağlamlaştırılması amacıyla ada ülkesine ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Tarihi ziyaretle ilk kez bir İsrail Savunma Bakanı Bahreyn’i ziyaret etmiş oldu. Savunma Bakanı Gantz’in ziyareti, güvenlik nedeniyle başkent Manama’ya ulaşana kadar gizli tutuldu. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında güvenlik alanında Mutabakat Anlaşması imzalanması bekleniyor.

Mutabakat Anlaşması, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin resmileşmesine ve çeşitli alanlarda iş birliklerinin artmasına olanak sağlamanın yanı sıra ülkelerarası silah satış ilişkilerini de güçlendirecek.

Savunma Bakanı Gantz, ayrıca ziyareti kapsamında Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Halife ile görüşecek ve Bahreyn’de bulunan ABD Donanması’nın 5. Filosu’nu ziyaret edecek.