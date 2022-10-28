İsrail Savunma Bakanı Gantz: “İsrail, Türkiye’yi ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor”

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, “İsrail, Türkiye’yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye ziyareti sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye ve İsrail’in güvenlikle ilgili birçok sınamadan geçtiğini kaydeden Gantz, savunma alanında yeniden kurulan ilişkilerin İbrahim Anlaşması’nın da ortaya çıkardığı pozitif etkiyle Ortadoğu’nun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti. Gantz, Türkiye ve İsrail’in bölgede istikrar, güvenlik ve refahı korumayı amaçladığının altını çizerek, iş birliği için teşekkür etti. Gantz, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürmesi adına ekibine talimat verdiğini söyleyerek, "İsrail Türkiye’yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor" diye konuştu.

Son on yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötü olsa da aktif olduğunu anlatan Gantz, anlaşmazlıkların çoğunlukla Filistin konusunda yaşandığını dile getirdi. Gantz, Türkiye ve İsrail arasında savunma sanayisi alanında bir iş birliği yapılıp yapılmayacağı soru üzerine, "İki ülke arası savunma alanında bu seviyede ilk görüşme bize gelecekteki potansiyel iş birliği için kapılar araladı ve yolu gösterdi. Herhangi bir proje üzerinde konuşmadık ama gelecek iş birlikleri kapsamında konuşulacaktır" açıklamasında bulundu.

Gantz, ayrıca Yunanistan ziyaretinin ertelenmesinin tamamen teknik ve güvenlik sebepleriyle olduğunun altını çizdi.