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İsrail parlamentosu feshedildi
İsrail parlamentosunda yapılan oylamada, parlamentosunun feshedilmesine karar verilirken, ülkede 1 Kasım’da seçime gidileceği açıklandı.
Politika 30.06.2022, 12:11
İsrail parlamentosunda yapılan oylamada, parlamentosunun feshedilmesine karar verilirken, ülkede 1 Kasım’da seçime gidileceği açıklandı.
İsrail parlamentosunda yapılan oylama ile milletvekilleri parlamentoyu fesh etti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in geçici başbakan olarak görev alacağı açıklanırken, ülkede erken seçime gidileceği belirtildi. En son Nisan 2019’da yapılan seçimlerin ardından İsrail’de 1 Kasım tarihinde erken seçim düzenlenecek. Alınan yeni kararla, ülkede son 4 yılda 5’inci kez sandığa gidilecek.