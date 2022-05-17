İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı

Birçok ülke, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da ara verdiği diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı. İsrail’in Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan büyükelçiliği de çalışmalarına tekrar başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan büyükelçilik, “İsrail’in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky, Kiev’de bulunan İsrail büyükelçiliği binasının dışına İsrail bayrağını yeniden astı” açıklamasında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 14 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Kiev’de 38 yabancı diplomatın çalışmalarına yeniden başladığını duyurmuştu.