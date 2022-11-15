İsrail, Filistinli gazeteci Akleh’in soruşturmasında ABD ile işbirliği yapmayacak

İsrail, Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh’in İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin FBI soruşturmasında işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh’in İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak öldürüldüğüne ilişkin soruşturma başlattı. İsrail, FBI soruşturmasında ABD ile işbirliği yapmayacağını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmayı İsrail’in içişlerine müdahale olarak nitelendirerek, "ABD temsilcilerine İsrail askerlerinin arkasında olduğumuzu, herhangi bir dış güçle işbirliği yapmayacağımızı açıkça belirttik. ABD Adalet Bakanlığı’nın Shireen Abu Akleh’in talihsiz ölümünü soruşturma kararı çok büyük bir hata. İsrail Savunma Bakanlığı (IDF) ayrıntılarının ABD’li yetkililerle payşılan bağımsız ve profesyonel bir soruşturma yürüttü" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera’nin muhabiri Shireen Abu Akleh, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, Akleh’in Cenin’deki İsrail baskınına ilişkin haber yaptığı sırada kafasına kurşun isabet ettiğini ifade etmişti. Çıkan çatışmada Filistinli gazeteci Ali Samoudi de sırtından vurularak yaralanmıştı.