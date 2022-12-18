İsrail, Filistinli avukat Hamouri’yi sınır dışı etti

İsrail İçişleri Bakanlığı, Filistinli avukat ve insan hakları savunucusu Salah Hamouri’nin İsrail hükümetine karşı güvenlik suçları işlediği gerekçesiyle Fransa’ya sınır dışı edildiğini açıkladı.

İşgal altındaki Kudüs’te yaşayan 37 yaşındaki Filistinli avukat ve insan hakları savunucusu Salah Hamouri, İsrail hükümetine karşı güvenlik suçları işlediği gerekçesiyle vatandaşlığı bulunan Fransa’ya sınır dışı edildi. İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamouri’nin sabah saatlerinde Fransa’ya giden bir uçağa bindirildiği belirtilerek, "Hayatı boyunca insanlara ve tanınmış İsraillere karşı tek başına ya da örgüt adına terör saldırıları organize etti ve gerçekleştirmeyi planladı" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz 7 Mart tarihinde Hamouri’nin oturum izninin iptal edildiği ve 1 Aralık itibarıyla ülkeden sınır dışı edileceği açıklanmıştı.