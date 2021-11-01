İsrail Enerji Bakanı Elharrar tekerlekli sandalyesi nedeniyle COP26’ya katılamadı

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, konferans alanı tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılamadığını açıklayarak, “Birleşmiş Milletlerin 2021’de kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü” dedi.

İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na alan tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için katılamadığını açıkladı. Elharrar bir televizyona verdiği röportajında, konferans alanına ulaşmak için tek seçeneğinin yürümek veya tekerlekli sandalye için uygun olmayan bir servise binmek olduğunu belirterek, bu konu hakkında yarına kadar bir çözüm bulunmasını umduğunu ifade etti.

“Birleşmiş Milletlerin 2021’de kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü”

Elharrar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise, "COP26’ya dünyadaki meslektaşlarımla tanışmak ve iklim krizine karşı ortak mücadelemizi ilerletmek için geldim. Engelliler için erişilebilirliği teşvik eden Birleşmiş Milletler’in 2021’de kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iklim zirvesini düzenleyenlere seslenilerek, "İnsan, erişilebilirlik ve engellilerle ilgilenmezsek gelecek, iklim ve insanlar hakkında endişelenmek imkansız" denildi.

İngiltere’nin İsrail Büyükelçisi Neil Wigan, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan aksilik için özür dileyerek, "Karine Elharrar’ın COP26’daki toplantılara katılamadığını duyduğuma rahatsız oldum. Bakandan derinden ve içtenlikle özür dilerim. Herkesi karşılayan ve herkesi kapsayan bir COP26 Zirvesi istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik protokolü nedeniyle COP26’ya katılmadı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Liderler Zirvesi’nin ardından COP26’ya katılması beklenirken "güvenlik protokolü standartlarının karşılanmaması" gerekçesiyle zirveye katılmama kararı almıştı. Erdoğan, "Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow’a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi" demişti.