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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid: "Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşlarımızın hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye’nin İsrail’le yaptığı iş birliği sayesindedir."

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid: "Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşlarımızın hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye’nin İsrail’le yaptığı iş birliği sayesindedir."

Politika 23.06.2022, 16:26
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid: "Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşlarımızın hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye’nin İsrail’le yaptığı iş birliği sayesindedir."

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid: "Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşlarımızın hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye’nin İsrail’le yaptığı iş birliği sayesindedir."

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