İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Manama’da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundu

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Bahreynli mevkidaşı Abdul Latif Al-Zayani’ye geçtiğimiz Eylül ayında iki ülke arasında imzalanan barış anlaşmasının devamı olarak, Bahreyn’in başkenti Manama’da İsrail Büyükelçiliği açmak için resmi talepte bulundu.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül’de Beyaz Saray’da imzalanmıştı. Bugün İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkileri güçlendirme kapsamında "Diplomatik, Barışçıl ve Dostane İlişkilerin Tesisine İlişkin Ortak Tebliğ" de dahil olmak üzere sekiz anlaşma imzalandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ise Bahreynli mevkidaşı Abdul Latif Al-Zayani’ye barış anlaşmasının devamı olarak Bahreyn’in başkent Manama’da İsrail Büyükelçiliği açmak için resmi talepte bulundu.