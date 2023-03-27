İsrail cumhurbaşkanı Herzog’dan yargı paketini durdurma çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkede haftalardır tartışmalara neden olan yargı reformunun geri çekilmesi çağrısında bulundu.

İsrail’de yüksek mahkemenin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisi mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimindeki etkisinin azaltılmasını öngören yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun dün yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden almasının ardından sokaklar savaş alanına döndü. Ülkede tansiyonun yükseldiği saatlerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından Netanyahu hükümetine yargı reformunu durdurma çağrısında bulundu. “Tüm dünyanın gözü üzerinizde” diyen Herzog, “Tüm ülke endişeli. Güvenlik, ekonomi, toplum yani herkes tehdit altında. İsrail halkının gözü üzerinizde. Tüm Yahudilerin gözü üzerinizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde. İsrail birliği için, sorumluluk adına bu yargı reformu acilen durdurma çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu’nun yargı reformuna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.