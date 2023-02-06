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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Politika 06.02.2023, 19:30
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, yaralılara şifa temennisinde bulundu.