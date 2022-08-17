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İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” dedi.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” dedi.
Politika 17.08.2022, 14:46
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” dedi.