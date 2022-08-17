banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Jean Kouassi’ye tepki
Jean Kouassi’ye tepki
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem!
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Enflasyon sakatatı etkilemedi

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” dedi.

Politika 17.08.2022, 14:46
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık