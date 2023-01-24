İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Ürdün’e sürpriz ziyaret

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun günün erken saatlerinde Ürdün’e sürpriz biz ziyaret gerçekleştirdiği ve Ürdün Kralı Kral II. Abdullah ile bir araya geldiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce duyurulmayan sürpriz bir ziyaret ile Ürdün’e geldi. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun günün erken saatlerinde Ürdün’e geldiği ve Ürdün Kralı Kral II. Abdullah ile görüştüğü aktarıldı.

İki liderin 4 yıldan fazla bir süre sonra yaptığı ilk görüşmede, bölgesel meseleleri, güvenlik ve ekonomik işbirliği konularının ele alındığı bildirildi. Netanyahu’nun söz konusu Ürdün ziyareti aynı zamanda göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk yurtdışı ziyareti olarak kayıtlara geçti.

Liderler Mescid-i Aksa’yı görüştü

Ürdün Kraliyet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise, iki liderin Mescid-i Aksa’daki tarihsel ve hukuki statüsünün ele alındığı belirtilerek, Kral Abdullah’ın İsrail’i Mescidi Aksa’nın statükosuna saygı duymaya çağırdığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Kral Abdullah’ın İsrail’e İsrail-Filistin ihtilafında nihai barışçıl bir çözüm bulma umutlarını baltalayan "şiddet eylemlerini durdurması" için çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Kral Abdullah ile Netanyahu, en son 2018’de kamuoyuna açıklanmayana gizli bir ziyaret ile bir araya gelmişti.

İsrail-Ürdün ilişkileri

Netanyahu’nun 2009 ile 2021 arasındaki son başbakanlığı sırasında, İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkiler önemli ölçüde kötüleşmiş, Ürdün’ün İsrail Büyükelçisini geri çağırmasına neden olan bir dizi olayın ardından 2019’da ilişkiler "tüm zamanların en düşük seviyesine" gerilemişti.

Ürdün hükümeti, Netanyahu hükümetinin göreve başlamasından bu yana Mescid-i Aksa’daki olaylar nedeniyle Ürdün’ün İsrail Büyükelçisini iki kez Dışişleri Bakanlığına çağırdı.