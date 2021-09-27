İsrail Başbakanı Bennett: “İran nükleer programında tüm kırmızı çizgileri aştı”

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran’ın nükleer programında "tüm kırmızı çizgileri" aştığını belirterek, İsrail’in İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İran’ın Ortadoğu’ya "nükleer bir şemsiye" altında hükmetmeye çalıştığını ifade ederek, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmak için daha uyumlu bir uluslararası çaba çağrısında bulundu. İran’a karşı İsrail’in kendi başına hareket edebileceği sinyalini veren Bennett, "İran’ın nükleer programı bir dönüm noktası oldu ve bizim hoşgörümüz de öyle. Kelimeler santrifüjlerin dönmesini durdurmaz" dedi.

Bennett, "İran’ın nükleer silah programı kritik bir noktada. Tüm kırmızı çizgiler aşıldı, denetimler göz ardı edildi" dedi.