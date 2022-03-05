İsrail Başbakanı Bennet önce Putin sonra da Zelenskiy ile görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda, Ukrayna’daki durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. İki liderin görüşmesinin ardından İsrail Sözcüsü daha sonra İsrail Başbakanı Bennet’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Sözcü, Bennet ile Zelenskiy’nin Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldığını aktarırken, Bennet’in Almanya’nın başkenti Berlin’e gittiğini ve yarın Almanya Başbakanı Olay Scholz ile görüşeceğini bildirdi.