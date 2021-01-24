İsrail, BAE’de büyükelçilik açtı

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de geçici bir büyükelçilik binasının açıldığı belirtildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında geçtiğimiz sene 15 Eylül’de Beyaz Saray’da ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" imzalanmıştı. BAE kabinesi de normalleşme anlaşmasını 19 Eylül’de onaylamıştı. İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE’den bugün bir adım daha gelmiş ve BAE kabinesi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de büyükelçilik açılmasını onaylamıştı.

BAE’nin onay kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binasının ana konumunda devam eden hazırlıklar tamamlanana kadar, BAE’nin başkenti Abu Dabi’de geçici bir büyükelçilik binasının kurulduğu ifade edildi. Eitan Na’eh ise BAE’ye Büyükelçi olarak atandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi yaptığı açıklamada, yeni büyükelçilik binasının açılmasının, İsrail ve BAE arasında hali hazırda var olan yakın bağları genişleteceğini ifade etti.