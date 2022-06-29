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19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı.
İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.
İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.
Politika 29.06.2022, 18:54
İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.