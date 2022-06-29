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- İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.
İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.
Politika 29.06.2022, 19:18
İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı.