İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya üye olmaya davet etmeye ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik" den

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya üye olmaya davet etmeye ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik" denildi.