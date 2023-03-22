İspanya’da hükümet için sunulan gensoru önergesi reddedildi

İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki koalisyon hükümetinin düşürülmesi için sunulan gensoru önergesi, mecliste yapılan oylama ile reddedildi.

İspanya’da aşırı sağcı Vox partisi tarafından Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümetine karşı sunulan gensoru önergesi, mecliste bugün yapılan oylamada reddedildi. İspanya’da parlamentonun alt kanadı olan toplam 350 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilen açık oylamada önerge lehine 53 oy kullanılırken, 201 milletvekili önergeye karşı oy kullandı. Oylamada 88’i gensoru önergesi için Vox partisine destek veren sağcı Halk Partisi (PP) üyesi olmak üzere toplam 91 milletvekilinin çekimser oy kullanması ise dikkat çekti. Bu sonuçla gensoru önergesinin kabul edilebilmesi için gereken 175 lehte oy çoğunluğu sağlanamamış oldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sonucun açıklanmasının ardından mecliste söz alarak, gensoru önergesine karşı oy kullanan tüm partilere teşekkür etti. Sanchez, muhalefetin iddia ettiği gibi bir diktatörlüğün söz konusu olmadığını ifade ederek, muhalefete parlamentoya saygı duymaları çağrısı yaptı. Gensoru önergesine karşı çıkan Katalonya Cumhuriyetçi Sol Parti (ESR) Milletvekili Gabriel Rufian ise, “Vox milletvekillerinin bir barda aklına gelen bu fikir olumsuz sonuçlanmış oldu” eleştirisinde bulundu.

Gensoru önergesini gündeme getiren Vox partisi hükümetin düşürülmesi için belli bir neden açıklamazken, hükümete karşı birçok eleştiride bulunmuştu. Vox, "tarihin en kötü hükümeti" olarak nitelendirdiği Sanchez hükümetini İspanyolları bölmek, kurumlara saygısızlık etmek ve Katalan milliyetçilerine taviz vermekle suçluyor.