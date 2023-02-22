İspanya, Ukrayna’ya 6 adet Leopard tank gönderecek

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna’ya 6 adet Leopard tank göndereceklerini açıkladı.

Batılı ülkelerinin Ukrayna’ya tank desteği sürüyor. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna’ya 6 adet Alman yapımı Leopard tank göndereceklerini açıkladı. Tankların şu an tamir edildiğini söyleyen Robles, gerek duyulduğu ve müttefiklerin talep etmesi halinde Ukrayna’ya daha fazla tank sağlayabileceklerini de belirtti. Tankların ne zaman gönderileceğine ilişkin tarih vermeyen Robles, "Müttefiklerimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Robles, geçtiğimiz ay İspanya’nın Ukrayna’ya tank göndermeye hazır olduğunu söylemişti.

Alman Krauss-Maffei Wegmann firması yapımı olan ana muharebe tankı Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından da kullanılıyor. Almanya’da üretilen tankların başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayının alınması gerekiyor.