İspanya, Kiev Büyükelçiliği’ni önümüzdeki günlerde yeniden açacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya’nın Kiev’deki büyükelçiliğini "önümüzdeki günlerde" yeniden açacağını duyurdu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından birçok ülke Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki büyükelçiliklerini kapatmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise birçok ülkenin Kiev’deki büyükelçiliklerini yeniden açtığını duyurmasının ardından İspanya da Kiev’deki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, İspanya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin "önümüzdeki günlerde" yeniden açılacağını aktararak, büyükelçiliğin yeniden açılmasının "İspanyol hükümeti ve toplumunun Ukrayna halkına bağlılığının yeni bir işareti" olacağını ifade etti.

İspanya, büyükelçilik faaliyetlerini Varşova’ya taşımıştı

İspanya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından 27 Şubat’ta Kiev’deki büyükelçiliğini kapatmış, İspanya Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Kiev’deki büyükelçiliğin faaliyetlerinin Polonya’nın başkenti Varşova’ya taşındığını ifade etmişti.

Birçok ülkenin büyükelçilikleri Kiev’e geri dönüyor

Şu ana kadar Çekya, Slovenya, Litvanya ve Türkiye Kiev büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını duyururken, Fransa Lviv’e taşıdığı büyükelçiliğini çok yakında yeniden Kiev’e taşıyacağını, İtalya ise Paskalya’dan sonra Kiev’deki büyükelçiliğini yeniden açmayı planladığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ise, geçtiğimiz günlerde diplomatik misyonunu geçici olarak taşıdığı Polonya’dan yeniden Kiev’e taşıdığını duyurmuştu.