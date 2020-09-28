İspanya, Ermenistan ile Azerbaycan’a ateşkes çağrısı yaptı
İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ARANCHA GONZALEZ, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI. -ARŞİV-
İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam çatışmalar kapsamında taraflara ateşkes çağrısı yaptı.
Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar sürerken bir ülkeden daha çatışmaların sona erdirilmesine yönelik açıklama geldi. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek iki ülke arasında ateşkes çağrısında bulundu.
Ermenistan’ın 27 Eylül sabahı Azerbaycan’a ait noktalara ve sivil yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştirmesi üzerine Azerbaycan’ın karşı saldırılarını başlatmasını ardından Fransa, ABD, Çin, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler’den (BM) de anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda çağrı yapılmıştı.
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