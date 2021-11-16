İspanya Başbakanı Sanchez, Türkiye’yi ziyaret edecek

İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, Türkiye İspanya 7’nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı vesilesiyle Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 17 Kasım 2021 tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7’nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez’in başkanlıklarında Ankara’da icra edilecek. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı’nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.