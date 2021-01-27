İsmi de tabelası da değişti

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı bir mahallenin hem ismi hem tabelası değişti. Mahalle sakinlerinin isteği üzerine Yörücekler Mahallesinin ismi Yörükler oldu.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yörücekler Mahallesi sakinleri bir araya gelerek mahalle isimlerinin Yörükler olarak değiştirilmesi kararı aldı. Ocak ayı başlarında yazdıkları dilekçe Belediye Başkanı Ali Aykurt tarafından Orhaneli Belediye Meclisi’ne önerge olarak sunmasının ardından oy birliğiyle kabul edildi.

İsim değişikliğini Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt sosyal medya hesabında duyurdu. Başkan Aykurt; "Yörücekler Mahalle sakinlerimizin talebi ve Muhtarlığımızın yazılı başvurusu üzerine Belediye Meclisimize sunduğum önerge sonrasında ’Yörücekler Mahallesi’ isminin ’Yörükler Mahallesi’ olarak değiştirilmesi uygun görülmüş ve Valiliğimizin de 21.01.2021 tarihli oluru ile onaylanmıştır. Yörükler Mahallemize yeni ismi hayırlı olsun." ifadelerini kullanırken Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de kesinleşen değişiklik sonrası mahallenin yeni isminin tabelalarını değiştirdi.