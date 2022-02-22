İsmayılov’un ’Sumgayıt - Sovyetler Birliği’nin Çöküşünün Başlangıcı’ kitabı tanıtıldı

Eski Azerbaycan savcısı Dr. Aslan İsmayılov’un kaleme aldığı, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak yayımlanan “Sumgayıt-Sovyetler Birliği’nin Çöküşünün Başlangıcı” kitabı tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen program ile “Sumgayıt: Sovyetler Birliği’nin Çöküşünün Başlangıcı” kitabı tanıtıldı. Kitap, Sumgayıt olayları üzerinden SSCB’nin içerisindeki milletlerin birbirlerine karşı davranışlarını, komploları, Ermenilerin bu komplolardaki rolünü konu alıyor. Sovyetler Birliği’nin son zamanlarda savcılık ve yargıçlık yapan Aslan İsmayılov, Sovyetler Birliği’nin o dönemki durumunu anlatıyor.

Tanık olduğu süreçleri ele aldı

Dr. Aslan İsmayılov, 1983-1989 yıllarında Rusya’nın Stavroppol bölgesinde hakim, mahkeme başkanı ve 1989’dan 1993’e kadar Azerbaycan Cumhuriyeti Savcılığında savcı olarak görev yaptı. 1993-1994 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi devlet ve hukuk dairesinde başdanışman olarak çalıştı. 1996 yılından itibaren ise avukat olarak çalışıyor. Bu kitapta, İsmayılov, devlet iddiasını savunan bir savcı olarak 1989 yılında yaşanan Sumgayıt olaylarının mahkeme duruşmalarında tanık olduğu süreçleri ele alıyor.