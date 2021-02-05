İsmail Güneş’ten Özkan Yalım’a cevap gecikmedi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “AK Parti’yi yıpratmak için her şeyi yaptık, kökü sallanıyor” diyen Özkan Yalım’a cevap verdi. Güneş, “CHP hareketleriyle AK Parti sallanacak bir parti değil” dedi.

AK Parti Uşak 6.Gençlik Kolları Olağan Kongresi’nde konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, geçtiğimiz günlerde “AK Parti’yi yıpratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık sadece kökü kaldı” diyerek konuşan CHP Uşak Milletvekil Özkan Yalım’a cevap verdi. AK Parti’nin CHP’nin hareketleriyle yıkılacak bir parti olmadığının altını çizen Güneş, “Bunlar herkesi kendisi gibi zannediyor. Bizim kökümüz maziye dayanıyor, geçmişe dayanıyor. Öyle sallanmaz arkadaşlar. Bir kere CHP hareketleriyle AK Parti sallanacak bir parti değil. Diyorum ki ben gezi olaylarında siz, illegal örgütler, tavacılar, tencereciler ve televizyon kanalları hepsi beraber oldu Türkiye’yi sallayamadılar” şeklinde konuştu.

Güneş’in bu konuşması kongreye katılan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.