İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri, iletişimde güç birliği için İstanbul’da bir araya gelecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı, 21-22 Ekim 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

“Hakikat Ötesi Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele” teması ile İstanbul Conrad Otel’de düzenlenecek İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı, İslam ülkelerinin medya ve iletişim alanındaki iş birliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor. 57 ülkeden Bakanlar ve üst düzey temsilcilerin katılacağı konferansta; İslam dünyasında medya, iletişim ve enformasyon alanlarında iş birliğini derinleştirilecek hususlar görüşülecek.

2 gün sürecek konferans boyunca, İİT üyesi ülkelerin enformasyon kuruluşları temsilcilerince dezenformasyonla ve İslamofobiyle mücadele hakkında programlar geliştirilmesinin yolları aranacak. Konferansta, 2012 yılında kurulmasına karar verilen İİT Medya Forumu’nun kurulması ile ilgili süreç üstünde de istişarede bulunulacak. Konferans dahilinde ilk gün, Kıdemli Memurlar Toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı çerçevesinde 21 Ekim’de Mecidiye Kasrı’nda düzenlenecek gala yemeğinde heyet başkanları ile bir araya gelecek ve bir konuşma gerçekleştirecek.

Dönem başkanlığı Türkiye’ye devredilecek

Konferansının ikinci günü olan 22 Ekim’de ise bakanlar oturumu gerçekleştirilecek. Bakanlar oturumunun açılışında Suudi Arabistan temsilcisi, İİT Enformasyon Bakanları Konferansı’nın dönem başkanlığını Türkiye’ye devredecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirecek. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da konferansın açılış oturumunda bir konuşma yapacak. Gün boyu sürecek teknik oturumların ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve İİT Genel Sekreteri Taha tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.