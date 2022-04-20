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Irpin ve Bucha’da sivillerin defin işlemleri drone ile böyle görüntülendi!
Ukrayna’nın Irpin ve Bucha kentlerinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin defin işlemleri sürüyor.
Politika 20.04.2022, 11:35 20.04.2022, 12:32
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sürerken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna’nın Irpin ve Bucha kentlerinde hayatlarını kaybeden sivillerin defin işlemleri devam ediyor. Irpin’de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı. Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
HABERİN VİDEOSU
Rus saldırılarında arkadaşını kaybetmiş olan Ukraynalı bir kadın arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bucha’da çok kişi onu tanıyordu. Birçok kişi onun kaybolduğunu da gömüldüğünü de bilmiyor. İyi insandı, çok neşeliydi. Arkadaşımdı. Son ana kadar inanamadık. Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.