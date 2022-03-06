Irpin Belediye Başkanı Markuşin: “Tahliyeler sırasında 8 kişi öldü”

Ukrayna’nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle 2 gündür belli saat aralıklarında gerçekleşen sivillerin tahliyeleri sırasında çatışmalar devam ediyor. Ukrayna’daki bir başka tahliye noktası olan Irpin kentinde de sivillerin tahliyesi sırasında çatışma çıktı. Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin tahliyeler sırasında Ruslar tarafından saldırı yapıldığını söyleyerek, “Bir aile katledildi. Gözlerimin önünde iki küçük çocuk ve iki yetişkin öldü. Toplam 8 kişi öldü! Barbarlar!” diyerek duruma tepki gösterdi.

Mariupol’daki tahliyeler askıya alınmıştı

Mariupol’daki tahliyelerin ateşkesin ihlali nedeniyle askıya alınmasının ardından açıklama yapan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ateşkese rağmen sivillerin tahliye edilemediğini ifade etmiş, “Ukrayna tarafı bir kez daha Mariupol’da insani bir koridor açmayı kabul etti. İnsanların toplanmasının saat 09.00’dan 11.00’e kadar gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak yaklaşık 09.20’de saldırı başladı. Ruslar, insani yardım konvoyumuzun gideceği yola yine alaycı bir tavırla ateş açtı. Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik, dedi” demişti.