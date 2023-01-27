İranlı diplomatlar İran Bakü Büyükelçiliği’nden hızla ayrıldı

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırının ardından Bakü’deki İran Büyükelçiliği diplomatlarının gazetecilerin sorularını yanıtlamamak için hızla binadan ayrıldı. Bir büyükelçilik çalışanının elindeki evrak çantası dikkat çekti.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırının ardından hareketli saatler yaşandı. Saldırı sonrasında İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılırken Büyükelçilik çalışanları gazetecilerin sorularını yanıtlamamak için ellerindeki büyükelçilik binasından araçlarıyla hızla ayrıldı. Bir büyükelçilik çalışanının elindeki evrak çantası dikkat çekti.

Öte yandan İran’ın Bakü Büyükelçiliği çevresindeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı görüldü.