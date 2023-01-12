İran’ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi’nin Fahrizade suikastında rol oynadığı iddiası

İran, idam cezasına çarptırılan eski Savunma Bakan Yardımcısı Alirıza Ekberi’nin 2020’de ülkenin önde gelen nükleer fizikçisi Muhsin Fahrizade’nin öldürüldüğü suikastta rol oynadığını iddia etti.

İngiltere adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idama mahkum edilen İran’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Alirıza Ekberi’nin 2020’de ülkenin önde gelen nükleer fizikçisi Muhsin Fahrizade’nin öldürüldüğü suikastta rol oynadığı iddia edildi. İran medyasında yayınlanan bir videoda, İngiltere-İran uyruklu Ekberi, Fahrizade suikastına karışmadığını ancak İngiltere istihbaratının kendisinden Fahrizade hakkında bilgi istediğini söyledi. İran medyasında yer alan bir diğer haberde ise, Ekberi’nin İran’ın nükleer faaliyetlerine, savunma sanayindeki önemli isimlerin bilgilerini, İran’ın askeri teknolojisine ve dış politikasına ilişkin bilgileri İngiltere ile paylaştığı aktarıldı.

İranlı nükleer bilimci Fahrizade, 2020 yılında başkent Tahran’ın Abserd bölgesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.