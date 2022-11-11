İran’ın Bakü Büyükelçisi Musavi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi’yi bakanlığa çağırarak, İran’daki Azerbaycan karşıtı faaliyetlerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Musavi’ye İran medyasında son dönemde Azerbaycan aleyhine yapılan propaganda, karalama kampanyası, İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin ilişkilerin ruhuna uygun olmayan tehdit edici söylemlerinden duyulan memnuniyetsizlik ve endişelerin dile getirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Azerbaycan’ın anayasal yapısına karşı suç işleyen ve mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı ile uluslararası yakalama kararı çıkarılan Azerbaycan vatandaşlarının İran’a yerleştirilmesi için imkan sağlanmasının kabul edilemez olduğu, suçluların teslim edilmesi gerektiği bildirildi. Ayrılıkçılığı körükleyen, başka ülkelerde saklanan ve cezai yükümlülükten kaçan kişilerin İran büyükelçiliklerinde kabul edilmesinin dostça olmayan bir adım olduğu ifade edildi. İran’da Azerbaycan aleyhine bu tür haberlerin yayınlanmasının ve faaliyetlerde bulunulmasının kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, bunların bir an önce sona erdirilmesinin beklendiği vurgulandı.