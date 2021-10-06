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İran’ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Hamaney’e ait ofisin kapatılmadığını duyurdu

İran’ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in Bakü’de bulunan ofisinin kapatılmadığını, Azerbaycan yönetimi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında elçiliğe ait Hüseyniye Camii’nin kapatıldığını duyurdu.

Politika 06.10.2021, 11:14
İran’ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Hamaney’e ait ofisin kapatılmadığını duyurdu

İran’ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in Bakü’de bulunan ofisinin kapatılmadığını, Azerbaycan yönetimi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında elçiliğe ait Hüseyniye Camii’nin kapatıldığını duyurdu.

İran’ın Azerbaycan Büyükelçiliği, Azerbaycan’da İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisinin kapatıldığına ilişkin haberlere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, Ayetullah Ali Hamaney’in Bakü’de bulunan ofisinin kapatılmadığını, Azerbaycan yönetimi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında elçiliğe ait Hüseyniye Camii’nin kapatıldığı belirtildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov ise korona virüs önlemleri kapsamında Hüseyniye Camii’nin kapatıldığını açıklamıştı.

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