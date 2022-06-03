İran’ın Abadan kentinin belediye başkanı istifa etti

İran’ın Abadan kentinde, 38 kişinin öldüğü çöken 10 katlı binanın yapımına izin verdiği gerekçesiyle tutuklanan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur görevinden istifa etti.

İran’ın güneybatısında bulunan Abadan kentinde Metropol adlı binanın çökmesinden suçlu bulunan Abadan Belediye Başkan Hüseyin Hamidpur’un istifa ettiği duyuruldu. Çöken 10 katlı binanın yapımına izin verdiği gerekçesiyle tutuklanan Abadan Belediye Başkanı Hamidpur’un istifa talebi Belediye Meclisi üyeleri tarafından kabul edildi. Abadan Belediye Başkanlığı görevine ise Muhammed Rıza Matur’un getirildiği açıklandı.

İran’ın Abadan kentinde yapım aşamasında olan 10 katlı Metropol adlı bina, 23 Mayıs tarihinde çökmüş ve 38 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesi sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki 4 belediye başkanı dahil 13 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Binanın mühendislik hatası nedeniyle çöktüğü üzerinde durulurken, binanın mühendisi Hüseyin Abdulbaki’nin çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.