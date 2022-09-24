İran’dan Kiev büyükelçisinin akreditasyonunun iptal edilmesine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın Rusya’ya insansız hava aracı tedarik ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirterek Ukrayna yönetiminin İran’ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi’nin akreditasyonunun iptal etmesine tepki gösterdi.

İran ile Ukrayna arasındaki "insansız hava aracı" gerilimi giderek büyüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kiev’deki İran Büyükelçisi Menuçehr Muradi’nin akreditasyonunun iptal edilmesine tepki gösterdi. Kenani yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın diplomatik ilişkileri azaltma kararından üzüntü duyduk” dedi. Kararın yabancı medya kuruluşları tarafından aktarıldığı ve henüz teyit edilmediğini belirten Kenani, İran’ın Rusya ile Ukrayna arasında tarafsız politika izlediğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını vurguladı. Kenani, “Ukrayna yönetimi Tahran-Kiev ilişkilerini bozmaya yönelik politikalar izleyen üçüncü ülkelere karşı dikkatli olmalı. İran’ın Rusya’ya insansız hava aracı tedarik ettiği yönündeki haberler doğru değil” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: "Rusya ile çatışmalarda İran yapımı 8 insansız hava aracını düşürdük"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cuma gecesi yayınladığı videoda, Rus kuvvetlerinin İran yapımı insansız hava araçlarını Ukrayna’ya saldırmak için kullanması nedeniyle İran’ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi’nin akreditasyonunun iptal edileceğini ve Kiev’deki İran diplomatik personelinin azaltılacağını ifade etmişti. Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya ile çatışmalarda bugüne kadar İran yapımı toplam 8 insansız hava aracını düşürdüğünü aktararak, "Bugün Rus ordusu Dnipropetrovsk bölgesi ve Odessa’ya yönelik saldırılarında İran yapımı insansız hava araçlarını kullandı. Dışişleri Bakanlığı’na bu gerçeğe sert tepki vermesi talimatını verdim. Bu İran insansız hava araçlarından 6’sı Doğu ve Güney Komutanlıklarımızın hava savunması tarafından düşürüldü. Bir tanesi donanmanın hava savunması tarafından düşürüldü. Az önce de bana başka bir saldırıda İran’ın insansız hava aracının Güney Komutanlığının hava savunması tarafından düşürüldüğü söylendi" ifadelerini kullanmıştı. Zelenskiy, "Ukrayna tarafı, böyle dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak İran büyükelçisinin akreditasyonunu iptal etme ve ayrıca Kiev’deki İran büyükelçiliğinin diplomatik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltmaya karar verdi" demişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko da bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran’ın Ukrayna’ya karşı savaşında kullanması için Rusya’ya silah sağlamasına yanıt olarak bugün İran’ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunun iptal edildiğini ve İran Büyükelçiliğindeki önemli sayıda diplomatik personelin geri çekildiğini duyurduk” ifadelerini kullanmıştı.

İran ise Rusya’ya insansız hava aracı tedarik ettiği yönündeki bilgileri yalanlıyor.