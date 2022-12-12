İran’dan İngiliz 4 kurum ve 13 kişiye yaptırım

İran Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin’in de bulunduğu 13 ismi ve 4 kurumu İran’da teröre destek vermek, terörizmi kışkırtmak, İran içerisinde ayaklanma ve isyan çıkartmaya çalışmak suçlarından yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’yi hedef alan yeni yaptırımları duyurdu. İngiltere’den 4 kurum ve 13 isme yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıklayan bakanlık, "Kasten ve planlı bir şekilde ülkede teröre destek vermek, terörizmi ve şiddeti kışkırtmak, İran içerisinde insan hakları ihlaline neden olan şiddet, nefret ve öfkeyi teşvik ederek ülkede ayaklanma ve isyanlara neden olmaktan yaptırım kararı alındı” ifadelerini kullandı. İngiltere Waddington Kraliyet Hava Üssü Komutanı Steve Kilvington, İngiltere Durham Hapishanesi Başkanı Phil Husband, İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5’in Genel Müdürü Ken McCallum, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki Kıdemli Danışmanı Martin Elliott Sampson, İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, Birleşik Krallık Avam Kamarası’ndaki İsrail Dostluk Grubu Yardımcısı John Spellar, Birleşik Krallık Göçmenlikten Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, Britanya Lortlar Kamarası Üyesi Lord Alton, İngiltere Muhafazakar Parti milletvekilleri Mateo Afford ve David Jones, İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Wayne David, İngiliz Parlamentosu eski Milletvekili Mark Williams ve Britanya İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Geoffrey Bindman yaptırım listesinde yer alan isimler oldu.

Listeye eklenen İngiliz kurumlar ise, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, Özgür İran için Parlamento Komitesi, Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü ve İngiltere’nin Bahreyn Mina Selman limanında bulunan askeri üssü oldu. Yaptırımlar arasında vize yasağı ve adı geçen kişilerin İran’a girişlerinin yasaklanması ile İran’daki tüm mal varlıklarına el konulması yer alıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı 26 Ekim’de devam eden gösterileri kışkırtmak ve terörizme destek verildiği gerekçesiyle Avrupa Birliği’nden (AB) 8 kurum ve şirket ile 13 isme yaptırım kararı almıştı.