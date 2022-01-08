İran’dan aralarında üst düzey askeri yetkililerinde bulunduğu 51 ABD’liye yaptırım

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani suikastıyla ilgili aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Nakasone, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı McKenzie ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İran Operasyonları Şefi D’andrea’nın bulunduğu 51 kişiyi yaptırım listesine aldı.

İran, aralarında üst düzey askeri yetkililerinde bulunduğu 51 ABD’liye yaptırım uyguladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak 2020 tarihinde ABD saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası ABD’li yetkililer için hazırlanan yaptırım listesini güncellediğini duyurularak, aralarında ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın bulunduğu yaptırım listesine 51 ABD’linin daha eklendiği belirtildi.

Süleymani suikastıyla ilgili aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Nakasone, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı McKenzie ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İran Operasyonları Şefi D’andrea’nın bulunduğu 51 kişi yaptırım listesine alındı. Açıklamada, Süleymani suikastında rolü olduğu ve finansal destek verdiği tespit edilen ABD vatandaşlarının da yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

ABD, 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Havalimanı’nda Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in araç konvoyuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırısı düzenlemişti. Düzenlenen saldırıda Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis hayatını kaybetmişti.

Ardından İran yönetimi 19 Ocak 2021 tarihinde “Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal ettikleri” gerekçesiyle aralarında Trump’ın da bulunduğu 19 ABD’li yetkiliyi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.