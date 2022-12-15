İran’dan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’a tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın BM’nin Kadının Statüsü Komisyonu’ndan çıkartılmasına ilişkin konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a tepki göstererek, "Sullivan’ın açıklamaları, ABD’nin İran’ın insan haklarını, kadınları ve tutukluları savunma kisvesi altında İran’ın iç işlerine müdahalesinin ve İran’daki son isyanlara verdiği desteğin bir başka kanıtı" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın BM Kadının Statüsü Komisyonu’ndan çıkartılmasına ilişkin konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a tepki gösterdi. Kenani, "ABD, geçmişte olduğu gibi günümüzde de insan haklarına ilişkin söylem ve uygulamalarında gerçekçi değil. ABD rejimi, insan hakları konusunda her zaman siyasi ve ikili bir tavır sergilemiştir" ifadelerini kullandı. ABD’nin insan hakları konusundaki çifte standart politikasını İsrail ile ilişkileri üzerinden örneklendiren Kenani, ABD’nin tüm insan hakları ihlallerine rağmen "ırkçı İsrail rejimi" ile dostluk ve müttefiklik ilişkilerine devam ettiğini söyledi.

"Sullivan’ın açıklamaları İran’daki ayaklanmalara ABD’nin sözde insan hakları savunuculuğu ile verdiği desteğin bir örneği"

Kenani, ABD’nin sözde insan hakları savunucusu olarak İran’daki rejim karşıtı gösterileri desteklediğini belirterek, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın açıklamaları, ABD’nin İran’ın insan haklarını, kadınları ve tutukluları savunma kisvesi altında İran’ın iç işlerine müdahalesinin ve İran’daki son isyanlara verdiği desteğin bir başka kanıtı. ABD’li yetkililerin insan hakları konusunda yaptıkları siyasi jestlerin yalan ve sahte olduğunun en açık kantını, İran’a karşı uyguladıkları 40 yıllık insanlık dışı yaptırımlardır. Bu nedenle dünya, ABD’li yetkililerin siyasi şovlarına ve yalanlarına kanmayacaktır" dedi.

Sullivan ne dedi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün İran’ın BM Kadının Statüsü Komisyonu’ndan çıkartılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir oylamada Birleşmiş Milletler, İran rejiminin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik sistematik baskısına yanıt olarak İran’ı, Kadının Statüsü Komisyonu’ndan çıkarmak için harekete geçti. Bu oylama, İran konusunda büyüyen uluslararası mutabakatın ve hesap verebilirlik taleplerinin bir başka işaretidir. ABD, İran’ı kendi halkına, özellikle de barışçıl protestoculara, kadınlara ve kızlara karşı işlediği suistimallerden ve Ukrayna halkına karşı uyguladığı şiddetten sorumlu tutmak için dünyanın dört bir yanındaki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne üye 54 ülkenin dün katıldığı oylamada, üye ülkelerin 29’u İran’ın BM’nin Kadının Statüsü Komisyonu’ndan çıkarılması yönünde görüş bildirmişti.