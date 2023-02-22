İran’dan AB ve İngiltere’ye yaptırım kararı

İran, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki 13 kurum ve 23 kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki bazı kurum ve kişilere ’terörü ve terörist grupları desteklemek, İran halkına karşı terör eylemlerini ve şiddeti kışkırtmak ve teşvik etmek, İran’ın iç işlerine karışmak, İran hakkında yalan ve yanlış bilgiler yaymak’ gerekçesiyle yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ve AB ülkelerindeki 13 kurum ile 23 üst düzey kişi hakkında yaptırım kararı verildiği bildirildi. Yaptırımlara tabi olan kurumlar listesinde, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı (SACEUR), Alman Ordusu Ulusal Komutanlığı ve Genel Uzay Operasyonları Bölümü, Alman silah şirketi Maffei Wegmann Kraus adlı kurum ve kuruluşlar yer aldı.

Yaptırım uygulanan kişiler listesinde ise Fransa’dan Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan İsabelle Rome, Fransa’da Sanayiden Sorumlu Bakan Roland Lescure, Alman Parlamentosu üyesi Roderich Kiesewetter, Alman Parlamentosu üyesi Renata Alt, İngiltere’den Kraliyet Deniz Kuvvetleri Hava Üssü Komutanı Stuart Irwin ve yine İngiltere’den Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Philip Dennis gibi isimler yer aldı.

AB, ülkede Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan gösterilerde insan hakları ihlalleri iddiasıyla 32 İranlı kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.