İran’da tutuklanan göstericilerin yargılanma süreci başladı

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde tutuklanan eylemcilerin yargılanma süreçlerinin başladığını ve iddianamelerin mahkemelere gönderildiğini söyledi.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda tutuklanan göstericilerin yargılanma süreci başladı. İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran’da düzenlenen basın toplantısında sürece ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Kamu düzenini bozan ve ayaklanma çıkartanlar ile eylemlere katılanların ayrıştırılacağını vurgulayan Setayeşi, “Tutuklular arasında 18 yaş altında kimse bulunmuyor. Üniversiteliler arasında ise gözaltında olanlar bir elin parmağını geçmez. Sadece eylemlere katılanlar ile kamu düzenini bozanları ayrıştırıyoruz” ifadelerini kullandı. Gösterilerde tutuklanan eylemcilerin yargılanma sürecinin ülke genelinde başladığını ve iddianamelerin mahkemelere gönderildiğini kaydeden Setayeşi, “Kamu düzenini bozan, halkın malına zarar veren ve açıkça suç işleyenlere karşı caydırıcı ve ağır cezalar verilecek. Tutuklular hakkında iddianameler hazır ve mahkemelere gönderildi” dedi.

Ne olmuştu?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.